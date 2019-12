Gericht spricht Mann nach Übergriffen schuldig, setzt ihn aber auf freien Fuß

Leipzig

Er gilt als aufbrausend und aggressiv: Justizbeamte bringen Erkan A. (29) deshalb mit Hand- und sogar Fußfesseln in den Saal 215 des Leipziger Landgerichts. Nach der Urteilsverkündung am Freitag wird der Angeklagte jedoch – zunächst – in die Freiheit entlassen.

„Ihr Übel ist Ihr Betäubungsmittelkonsum“, wendet sich der Vorsitzende Richter Jens Kaden direkt an den 29-Jährigen. Einerseits werde Erkan A. von Zeugen als „sympathischer Mensch“ beschrieben, sofern er keine Drogen intus hat. Und als „Kotzbrocken“, sobald er Crystal genommen hat.

Zunächst 13 Fälle

Die Staatsanwaltschaft listete ursprünglich 13 Tatenauf, bei denen der Angeklagte vor allem seine Ex-Frau, Mieter, Nachbarn und auch seine Eltern 2018 terrorisiert, sie in Angst und Schrecken versetzt hat. Doch verurteilt wurde er von der 6. Strafkammer allein wegen sechs Taten – zu elf Monaten Haft ohne Bewährung. Bezüglich der übrigen sieben Fälle gilt der aus Mazedonien stammende Albaner als schuldunfähig. Grund: eine vom Psychiater drogeninduzierte Psychose.

Der Schuldspruch lautet auf Widerstand gegen Beamte, Bedrohung, Nötigung, Sachbeschädigung, Körperverletzung. So attackierte Erkan A. mehrfach seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in Möckern und drohte ihr im April 2018 etwa vor den beiden gemeinsamen Kindern: „Wenn du heute nicht nach Hause kommst, bringe ich dich um, ich bringe die Kinder um, ich bringe deine Eltern um.“ Anfang September packte er sie schließlich an Haaren und Hals. Im November trat er gegen die Wohnungstür eines Nachbarn und rief: „Ich krieg dich, ich mach dicht tot.“

Mann droht Maßregelvollzug

Einige Male griff er Beamte an. So hatte er im schuldunfähigen Zustand am 3. Januar 2019 zwei Jugendliche überfallen, ihnen die Smartphones geraubt. Als Beamte ihn festnehmen wollten, schlug und trat er sie. „Es gibt keinen Grund, Polizisten als Leute zu betrachten, die weniger schutzwürdig sind“, so der Richter.

Schon öfter befand sich der Angeklagte wegen der drogeninduzierten Psychose in stationärer Behandlung. „Wenn Sie so weitermachen, landen Sie in der Psychiatrie, im Maßregelvollzug. Da kommen Sie dann so schnell nicht wieder heraus“, kündigt der Vorsitzende Richter an.

Neue Ladung zum Haftantritt

Das Gericht hebt den Haftbefehl gegen Erkan A. auf, der zeitweise als Eisenflechter gearbeitet hat. Grund: Er saß bereits vier Monate in Untersuchungshaft, erhielt zuvor „nur“ Geldstrafen. Laut Urteil vom Freitag sind noch sieben Monate zu verbüßen. Voraussichtlich bekommt der 29-Jährige dann im nächsten Jahr eine Ladung zum – erneuten – Haftantritt.

Von Sabine Kreuz