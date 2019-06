Leipzig

Ein Drogendealer hat am Dienstagnachmittag bei einem Einkauf in einem Sportartikelgeschäft in den Höfen am Brühl in Leipzig ein Päckchen Marihuana verloren. Als der Kunde eine neu erworbene Bauchtasche umräumte, fielen ihm die Drogen aus der alten Tasche. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Kunde den Verlust zunächst nicht bemerkt. Der Geschäftsführer bemerkte das Päckchen jedoch und schob es geistesgegenwärtig unter einen Warentisch. Während der Mann den Laden nichtsahnend verließ, informierte der Geschäftsführer den Sicherheitsdienst des Einkaufscenters über den Vorfall.

Wenig später kam der Kunde zurück, um vermutlich nach dem verlorenen Päckchen zu suchen. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten den Mann festhalten und riefen die Polizei. Kurz bevor die Beamten eintrafen, versuchte der Kunde ein weiteres Päckchen loszuwerden, was ebenfalls bemerkt wurde. Bei einer Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten insgesamt 50 Gramm Marihuana sicher und nahmen den 40-Jährigen mit aufs Revier. Gegen den Mann wird nun wegen illegalen Drogenbesitzes ermittelt.

Von ebu