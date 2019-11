Der Betreiber einer Paket-Annahmestelle traf am Montagabend nach Ladenschluss auf einen Dieb in seinem Geschäft in Leipzig-Kleinzschocher. Er konnte den 20-jährigen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

