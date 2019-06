Leipzig

Nachdem zwei Frauen am Donnerstag, den 20. Juli, im Naturbad in Leipzig-Großzschocher ausgeraubt worden sind, ist das gestohlene Auto gefunden worden. Nach Angaben der Polizei haben Beamte das Fahrzeug in der Shakespearestraße sichergestellt.

Ein Anwohner meldete am Sonntag, dass er verdächtige Personen bei einem Auto beobachtet habe. Als die Polizisten eintrafen, saß eine der Personen im Wagen. Auf die Nachfrage, wem das Auto gehöre, lautete die Antwort „Niemand“ und dass die drei das Auto unverschlossen vorgefunden hätten. Eine Überprüfung ergab schließlich, dass sowohl die Kennzeichen wie eben auch der Wagen selbst als gestohlen gemeldet worden waren.

thiko