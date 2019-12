Leipzig

In Leipzig-Plagwitz haben Bewohner am frühen Montagmorgen einen Einbrecher in ihrer Wohnung überrascht. Sie hatten gegen 7.30 Uhr Geräusche in der Wohnung in der Industriestraße gehört. Als sie sich lautstark näherten, verließ der Unbekannte fluchtartig die Wohnung. Wie die Polizei mitteilte, war die Balkontür aufgebrochen und es fehlten ein Rucksack, ein Smartphone und ein Laptop sowie ein dreistelliger Geldbetrag.

Die hinzugerufene Polizei fand auf dem Gelände an der Limburger Straße wenig später einen verdächtigen Mann. Als sie die Telefonnummer des gestohlenen Smartphones anriefen, klingelte es in der Tasche des Verdächtigen. Auch die weiteren gestohlenen Gegenstände wurden bei dem 39-Jährigen gefunden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Von ebu