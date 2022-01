Gesundheitliche Probleme: 57-jähriger Leipziger vermisst

Leipzig

Die Polizei hat im Falle eines vermissten Leipzigers die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Wie die Behörde mitteilte, fehlt von Martin Eberhard Sch. seit Dienstag jede Spur. Der 57-jährige habe an diesem Tag eine Fachklinik in unbekannte Richtung verlassen. Zuletzt wurde er in Leipzig-Probstheida in der Morawitzstraße gesehen.

Mögliche Anlaufstellen für den Mann, bei dem eine Eigengefährdung nicht auszuschließen sei und der unter gesundheitlichen Problemen leide, könnten der Markkleeberger See sowie die Wolfshainer Straße sein.

Der Vermisste wird als 1,74 Meter groß, schlank, mit blasser Haut und Glatze beschrieben. Auffällig seien seine grau-grünen Augen sowie seine ausgeprägten Wangenknochen. Sein scheinbares Alter liege zwischen 48 und 55 Jahren.

Wer den Gesuchten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Dimitroffstraße 1, in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341 96634224 zu melden.

