Beim Ausliefern von Getränken ist am Mittwochnachmittag ein junger Mann (18) am Brühl bestohlen worden. Der Lieferant ließ sein Handy im Transporter liegen, dessen Tür unverschlossen blieb. Die Tat wurde jedoch von einem Zeugen beobachtet, so dass die beiden 18 und 28 Jahre alten mutmaßlichen Täter gestellt werden konnten.

Einer der Diebe hatte das Smartphone aus dem Wagen gestohlen während der andere die Umgebung beobachtete. Dann flüchteten beide gemeinsam. Der Zeuge nahm die Verfolgung in Richtung Richard-Wagner-Platz auf und rief die Polizei. Wenig später seien die beiden verdächtigen Männer in der Leipziger Innenstadt durch Beamte der Fahrradstaffel gestellt worden.

Es stellte sich heraus, dass die mutmaßlichen Täter bereits zuvor mit Diebstählen aufgefallen waren. Sein bei der Durchsuchung der Verdächtigen gefundenes Handy habe der Besitzer am Donnerstag zurück erhalten, so die Polizei.

Von lvz