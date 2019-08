Grausiger Fund: Männliche Leiche in Leipzig entdeckt – mögliches Gewaltverbrechen

Polizeiticker Leipzig Polizeieinsatz in Gohlis - Grausiger Fund: Männliche Leiche in Leipzig entdeckt – mögliches Gewaltverbrechen Die Polizei sichert seit den Morgenstunden Spuren. In Gohlis wurde eine männliche Leiche gefunden. Die Ermittler schließen ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Polizeieinsatz in der Georg-Schumann-Straße in Leipzig. Die Kripo sichert Spuren am Tatort. Quelle: Kempner