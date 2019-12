Großbrand: Das war der Tag in Zwenkau

Zwenkau

Eine massive dunkle Rauchwolke zog am Vormittag quer durch Zwenkau und hüllte auch die Innenstadt in Nebel. Ursache war ein Großbrand in einer Lagerhalle der Firma Stüwa, die im Gewerbepark an der B 2 unter anderem Kunststoffrohre für Brunnenfilter und Bohrbedarf herstellt. Nach knapp einer Stunde intensiver Löscharbeiten hatte die Feuerwehr, mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort, den Brand unter Kontrolle. Eine Person wurde leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Mehrere Explosionen schrecken Zwenkauer auf

Wer die Qualmwolken nicht bemerkt hatte, wurde durch laute Explosionsgeräusche aufgeschreckt, die im knapp zwei Kilometer Luftlinie entfernten Stadtzentrum noch gut zu hören waren. Gasflaschen waren aufgrund der Hitzeentwicklung explodiert. Um 9.29 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Alexander Hecking, Einsatzleiter und stellvertretender Stadtwehrleiter in Zwenkau, war sofort klar, dass die umliegenden Feuerwehren zur Hilfe eilen müssen. Löschzüge mit jeweils mehreren Fahrzeugen kamen aus Markkleeberg, Groitzsch, Pegau und Leipzig, ebenfalls der Kreisfeuerwehrverband.

Eine Person leicht verletzt

„Der Brand mit hohen Temperaturen hat sich in der Lagerhalle sehr schnell ausgebreitet“, erklärte Hecking. Anwohner und Mitarbeiter hätten aber besonnen reagiert und sich im Freien in Sicherheit gebracht. Es habe auch erste Löschversuche gegeben. Eine Person wurde leicht verletzt. Da die Fahrzeuge der nahen Rettungswache Zwenkau anderweitig im Einsatz waren, kam ein Transportfahrzeug des DRK aus Markranstädt.

Warnung vor Rauch

Da man von toxischen Bestandteilen im Rauch ausgehen konnte, wurde die Bevölkerung wurde über mehrere Wege gewarnt, sich in Gebäuden aufzuhalten und Fenster und Türen geschlossen zu halten, unter anderem über die Homepage der Stadt Zwenkau und über eine Warn-App der Integrierten Rettungsleitstelle Leipzig. Auch die Sirenen am nahen Chemiestandort DOW in Böhlen waren zu hören.Ein Messfahrzeug der Feuerwehr Elstertrebnitz war mit David Zühlke, Bürgermeister und zugleich Zugführer im Katastrophenschutz, unterwegs. Die besonders geschulten Gefahrgut-Erkunder sind für den ganzen Landkreis Leipzig zuständig. „Im Rauch war sicher alles drin, was an nicht verträglichen Gasen produziert wird, darunter Kohlendioxid und Schwebstoffe“, sagte Hecking noch während des Einsatzes. In der Halle hätte „Rohrtechnik aus Plaste, Elaste und Gummi“ gelagert. Die explodierten Gasflaschen habe man zum Weiterverarbeiten der Kunststoffe gebraucht.

Tanklöschfahrzeug aus Leipzig angefordert

Das Wasser sei erst relativ spät geflossen, glauben Anwohner bemerkt zu haben. Das wiesen jedoch sowohl Alexander Hecking als auch Kreisbrandmeister Nils Adam zurück. „Die ersten Löscharbeiten erfolgten sehr schnell über die Tanks der Löschfahrzeuge. Dann wurde zügig eine Ringleitung über Schläuche aufgebaut“, erklärte Hecking. „Das mag den Zuschauern lang vorgekommen sein, war es aber nicht.“ Die „kurzzeitigen Problemchen“ habe man auch durch Hinzurufen eines Löschfahrzeugs der Feuerwehr Leipzig abgesichert.

Wohnhaus wurde gerettet

Die Restlöschungen zogen sich noch über mehrere Stunden hin. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zu möglichen Ursachen auf. In der Halle entstand nach Einschätzung der Feuerwehr Totalschaden, das müssten im Nachgang noch Fachleute beurteilen. Das angrenzende Wohn- und Verwaltungsgebäude konnte gerettet werden. „Wir haben uns bemüht, die Schäden zu minimieren“, sagte der Einsatzleiter. Mit Schaum- und Netzmittel wurden die letzten Brandnester gelöscht; dabei kamen auch Wärmebildkameras zum Einsatz. Kreisbrandmeister Nils Adam lobte die Koordination der Wehren untereinander.

Gaffer drängeln in gesperrte Zone

Ralf Herrmannsdorf, CDU-Stadtrat und Chef des benachbarten Autohauses, ist wie seine Mitarbeiter durch die Explosion aufgeschreckt worden. „Natürlich bin ich gleich rausgerannt, schließlich liegt zwischen dem Brandort und uns nur noch eine Firma mit einem riesigen Gebäude in Leichtbauweise, in dem sich ein Feuer sicher rasant ausbreiten würde“, erzählte er. Da war die Feuerwehr jedoch schon vor Ort – deren besonnenes Vorgehen habe ihm die Sorgen genommen. „Erschreckend“ fand er das Verhalten vieler Schaulustiger. Mancher Autofahrer habe sich noch durch die eintreffenden Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr durchgedrängelt. Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) tat sein Bestes, die Neugierigen aus der abgesperrten Zone zu schicken. Dem respektlosen „Aber wir wollen doch was sehen“ einiger Jugendlicher begegnete er mit der Aufforderung: „Dann kommt doch zur Freiwilligen Feuerwehr!“

