Leipzig

Ein Großbrand auf einem Wertstoffhof der Stadtreinigung in Lützschena-Stahmeln hat am Sonntag die Leipziger Feuerwehr über Stunden beschäftigt. Auf dem Gelände an der Straße Am Pfingstanger standen etwa 100 Kubikmeter Grünschnitt in Flammen. Über dem Nordwesten der Stadt stieg eine Rauchsäule auf.

Das Feuer brach nach Polizeiangaben gegen 19.15 Uhr in einem Container aus und breitete sich aus. Als Ursache wird Selbstentzündung angenommen. Bei komprimierten Grünabfällen sei dies aufgrund der Reibung und die dadurch entstehende Hitze nicht unüblich, erklärte die Feuerwehr. Sie bekämpfte die Flammen mit drei Löschfahrzeugen.

Auch THW im Einsatz

Der Einsatz zog sich bis gegen 1 Uhr in der Nacht. Das Feuer selbst war gegen 21.30 Uhr gelöscht, es mussten jedoch noch einzelne Glutnester bekämpft werden. Auch das Technische Hilfswerk (THW) wurde hierfür angefordert. Ein Radlader zog den brennenden Grünabfall auseinander. Verletzt wurde niemand.

Zu einem weiteren Einsatz musste die Feuerwehr am Sonntagabend nach Altlindenau ausrücken. in einem Wohnhaus in der Lützner Straße brannte gegen 23 Uhr Unrat in einem Keller. Auch hier wurde niemand verletzt. Nach knapp einer Stunde war der Löscheinsatz beendet.

Von nöß