Mehr als 200 Einsatzkräfte, 60 Fahrzeuge, mindestens 18 Stunden: Der Großbrand in einer Recyclinganlage im Leipziger Norden hat auch am Samstag die Feuerwehr beschäftigt. Am Vormittag waren noch immer mehr als 50 Rettungskräfte in Wiederitzsch vor Ort.

Sie mussten nach Angaben der Feuerwehr gelagertes Material zerkleinern, um an alle Brandherde zu gelangen. Auch das Technische Hilfswerk sei demnach vor Ort gewesen, habe unter anderem zwei Radlader gestellt.

„Ein großer Dank geht an die vielen ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die ihr Wochenende zum Schutz der Bevölkerung am Einsatzort verbringen“, bedankte sich die Leipziger Feuerwehr via Twitter.

Papierreste in zwei Lagerhallen in Flammen

Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig war das Feuer am späten Freitagnachmittag in einer Lagerhalle mit Papierresten ausgebrochen. Wegen des starken Windes dehnte sich der Brand auf eine zweite Halle aus, die genau wie die erste komplett in Flammen stand. Gegen 20.30 Uhr war der Brand soweit unter Kontrolle, dass sich die Flammen nicht mehr auf dem Gelände ausbreiteten.

Anwohner sollten wegen der weit zu sehenden Rauchsäule über der Messestadt vorübergehend Fenster und Türen geschlossen halten. Auch über die Warn-App Nina des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe war am Abend über das Feuer informiert worden. Die Warnung wurde am frühen Samstagmorgen aufgehoben.

Schon früher Großbrand in Wiederitzsch

Es war nicht der erste Großbrand auf dem Gelände in der Kossaer Straße. Im Juli 2013 hatte es ebenfalls stundenlang bei einer Entsorgungsfirma gebrannt. Damals standen auf einer Fläche von 7500 Quadratmetern Bau-Abfälle, Autoteile aus Plastik und ein großer Stapel mit alten Autoreifen in Flammen.

Im Juli 2013 hatten auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Leipzig-Wiederitzsch Reifen- und meterhohe Sperrmüllstapel gebrannt. Die Rauchentwicklung beeinträchtigte zwischenzeitlich den Verkehr auf der A14. Quelle: André Kempner

Unklar war damals, wieso der Brand ausbrach. Die Experten hatten wegen der Löscharbeiten keine beweissichere Ursachenermittlung durchführen können, hieß es damals von der Polizei. Auch warum am Freitagabend die Lagerhallen Feuer fingen, ist bisher nicht bekannt.

Von Josephine Heinze