Leipzig

Etwa 300 bis 400 Menschen haben sich am späten Dienstagabend in der Hildegardstraße in Leipzig-Volkmarsdorf versammelt. Die Leipziger Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Es handelt sich um Protestaktion gegen die geplante Abschiebung einer syrischen Frau nach Spanien, sagte eine Sprecherin der Demonstranten vor Ort. Die Frau sei zwischen 22 und 23 Uhr in ein Krankenhaus gebracht worden. Später sei eine weitere, männliche Person aus dem Haus "gezerrt" worden, so die Sprecherin, und in Polizeiauto gesetzt worden. Hunderte Menschen fanden sich kurzfristig zusammen und bildeten eine Sitzblockade, die bis weit nach Mitternacht andauerte.

Die Demonstranten wurden nach Informationen eines Reporters vor Ort kurz vor 1 Uhr eingekesselt, zum Teil auch mit körperlicher Gewalt. Es sei zuvor zu kleineren Rangeleien gekommen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

von LVZ