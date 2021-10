Leipzig

Der Anruf eines besorgten Autofahrers hat am Dienstag einen Großeinsatz der Polizei in der Georg-Schwarz-Straße in Leutzsch ausgelöst: Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig der LVZ am Nachmittag sagte, habe ein Bürger gegen elf Uhr aus dem Auto heraus „eine verdächtige Person mit einem verdächtigen Gegenstand“ gesichtet. Den Angaben zufolge hat der Anrufer das Objekt als Waffe beschrieben.

„Wir sind bei entsprechenden Berichten natürlich alarmiert“, sagte der Polizeisprecher ferner. So seien Einsatzkräfte am Vormittag zu einer großräumigen Fahndung ausgerückt. Schließlich konnte die Behörde aber Entwarnung geben: Es seien zwei Personen kontrolliert worden, die mit der Beschreibung des Mannes übereingestimmt hätten.

„Es wurden aber keine Waffen gefunden“, hieß es. Der Polizeisprecher schloss auf Nachfrage aus, dass die gemeldete Person entwichen sein könnte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Anfangsverdachts der Bedrohung.

Von LVZ/flo