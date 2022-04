Leipzig

Der Vorfall liegt schon einige Monate zurück, doch weil die Tatverdächtigen eines Einbruchsdiebstahls noch immer nicht ausfindig gemacht werden konnten, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Vergangenen September kam es in der Magdeborner Straße in Großpösna zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Wie die Polizei mitteilte, drangen zwei unbekannte Tatverdächtige über ein Küchenfenster in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten den Wohnbereich. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Stehlschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum vom 25.09.2021, gegen 13:30 Uhr, bis 26.09.2021, gegen 15:30 Uhr.

Wer erkennt die Personen auf den Bildern?

Die Tatverdächtigen konnten durch eine vorhandene Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet werden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer erkennt die Personen auf den Bildern? Wer weiß, wo sie sich regelmäßig aufhalten?

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Grimma, Köhlerstraße 3, 04668 Grimma, Tel. (03437) 7089-0 oder bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666, zu melden

