Leipzig

Auf dem Baustellengelände der Leipziger Verkehrsbetriebe im Nelkenweg in Grünau-Ost haben in der Nacht zu Sonntag Holzpaletten, Baumaterial und ein Baustellenfahrzeug gebrannt. Unbekannte Täter steckten die Paletten gegen 0.28 Uhr in Brand, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Flammen griffen auf einen Minibagger und in der Nähe gelagertes Baumaterial über. Auch zwei am Rand der Baustelle abgestellte Autos wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine genaueren Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von RND