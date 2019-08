Leipzig

In Leipzig hat in der Nacht zu Sonntag eine Gruppe die Straßenbahnlinie 15 mit Farbe besprüht. Die Straßenbahn befand sich gegen 0.40 Uhr an der Wendeschleiße im Bereich der Endhaltstelle Meusdorf und wollte gerade zur Fahrt aufbrechen, als die jungen Männer und Frauen plötzlich aus einem Gebüsch kamen. Während einer der Täter die Tür aufhielt, um eine Weiterfahrt zu verhindern, besprühten die anderen laut Polizei die Bahn über die gesamte Länge.

Anschließend flüchtete die Gruppe mit ihren Fahrrädern in den gegenüberliegenden Park. Ein Autofahrer, der den Vorfall beobachtete, folgte den Tätern. Im Park stürzten sie und flohen zu Fuß weiter. An den Rädern wurden später benutzte Spraydosen sichergestellt. Bei einer Fahndung fanden die Beamten schließlich vier junge Männer zwischen 16 und 18 Jahren und zwei Frauen im Alter von 17 und 20 Jahren. Die Ermittlungen gegen die Personen laufen. Über die Höhe des Sachschadens an der Straßenbahn gibt es noch keine Erkenntnisse.

Von ebu