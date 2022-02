„Gunst der Stunde genutzt“ - Barfuß in die Tram? So gelang dem Häftling in Leipzig die Flucht

Barfuß und mit einer Handfessel am Arm gelang El Houari Ibrahim Benahmed auf dem Weg zur Untersuchungshaft in Leipzig die Flucht. Wie konnte der 23-Jährige, dem mehrere Diebstähle vorgeworfen werden, die Polizei abschütteln?