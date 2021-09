„Hängt die Grünen“-Parole: Leipziger Staatsanwaltschaft beschlagnahmt Plakate

Leipzig

Weiter Wirbel um Wahlplakate der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“: Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat jetzt aufgrund von Anzeigen zwei dieser Doppelwahlplakate mit dem Slogan „Hängt die Grünen!“ beschlagnahmt. Vorausgegangen war ein entsprechender Beschluss des Amtsgerichts Leipzig, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Vor einer Woche hatte die Polizei die Plakate im Landkreis Nordsachsen sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts des öffentlichen Aufforderns zu Straftaten, der Volksverhetzung sowie der Billigung von Straftaten. Aufgrund dieser Rechtsauffassung erließ der zuständige Ermittlungsrichter dann auch den Beschluss zur Beschlagnahmung.

Bayern konsequenter

Dabei war die juristische Bewertung der Plakate zuletzt durchaus unterschiedlich. So hatte die Stadt Zwickau zunächst eine Entfernung solcher Plakate verfügt, da der Slogan einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die Menschenwürde darstelle. Das Verwaltungsgericht Chemnitz gab jedoch einem Eilantrag des „III. Wegs“ statt.

Demnach dürfe die Partei ihre Plakate weiter aufhängen – allerdings nur in einem Abstand von 100 Metern zu den Plakaten der Grünen. Unterdessen hatte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden in diesem Fall die Staatsanwaltschaft Zwickau angewiesen, die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und der Volksverhetzung aufzunehmen. In Bayern hingegen werden die Plakate grundsätzlich von der Polizei abgehängt.

Parole doppeldeutig

Vom Staatsrechtler Jochen Rozek war auf die mögliche Doppeldeutigkeit der Plakate hingewiesen worden. Denn unter dem Aufruf „Hängt die Grünen!“ sei in kleinerer Schrift der Satz „Macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt!“ zu finden, so der Professor der Universität Leipzig. Während der erste Satz durchaus als Mordaufruf verstanden werden könne, besage dieser Zusatz, dass damit das Aufhängen von Plakaten des „III. Wegs“ gemeint sei, der tatsächlich auch grün als Parteifarbe hat.

Von Frank Döring