Haftbefehl gegen Mann in Leipziger Eisenbahnstraße mit Drogen in der Unterhose

Leipzig

Polizisten haben am Montag einen 30-jährigen Mann aus Lybien im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld verhaftet. Nach Angaben der Behörde kontrollierten die Beamten den Mann gegen 13.45 Uhr in der Eisenbahnstraße, die als Waffenverbotszone ausgelegt ist und in der deswegen verdachtsunabhängige Kontrollen durchgeführt werden dürfen.

Bei der Durchsuchung fanden die Streifenpolizisten in der Unterhose des Mannes zwei Plastiktütchen mit Rauschmitteln, bei denen es sich vermutlich um Marihuana und Heroin handelt. Für den Mann wurde am Dienstag von einem Ermittlungsrichter Untersuchungshaft verordnet. Die Ermittlungen zum Verdacht auf Drogenhandel dauern noch an.

Von tsa