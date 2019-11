Behörde in Österreich ermittelt wegen Hakenkreuz-Tattoo gegen Rechtsreferendar

Leipzig

Einem Rechtsreferendar der sächsischen Justiz droht nun auch Ärger aus Österreich. Gegen Brian E. (27) läuft aktuell ein Berufungsprozess am Landgericht Leipzig, da er am 11. Januar 2016 an den Krawallen von Hooligans und Rechtsextremen im linksalternativen Stadtteil Connewitz beteiligt gewesen sein soll. Weil der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer bei einem Wettkampf in Österreich zudem mit einem Hakenkreuz-Tattoo auf seiner Brust posiert haben soll, hätte er im Falle einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu rechnen, teilte die Staatsanwaltschaft aus dem oberösterreichischen Wels am Mittwoch auf LVZ-Anfrage mit.

Nazi-Symbolik zur Schau gestellt

„Gegen den Beschuldigten liegt der Verdacht vor, er habe Tätowierungen mit nationalsozialistischer Symbolik bei einer Kampfsportveranstaltung öffentlich zur Schau gestellt“, berichtete die stellvertretende Behördensprecherin Barbara Rumplmayr. „Dies begründet nach der österreichischen Rechtsordnung einen Verdacht nach Paragraf 3g Verbotsgesetz.“ Daher habe die Staatsanwaltschaft Wels Ermittlungen, insbesondere Zeugeneinvernahmen, durch die Polizei beziehungsweise im Rechtshilfeweg in Auftrag gegeben. „Die Ermittlungen sind bis dato nicht abgeschlossen“, so Rumplmayr.

Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft in Leipzig den Fall verfolgt. Im Juni 2019 leitete sie gegen Brian E. ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Kurz darauf erstattete der Präsident des Oberlandesgerichts Strafanzeige gegen den angehenden Juristen bei der Dresdner Staatsanwaltschaft. „Die Staatsanwaltschaft Leipzig nahm in der Folge auch das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Dresden zum hiesigen Verfahren hinzu, da es denselben Sachverhalt betraf“, so die Leipziger Behördensprecherin Vanessa Fink.

Angeklagter bestreitet rechtsradikale Gesinnung

Verbreitet hatte das fragliche Foto zunächst das Leipziger Kampfsport-Team von Brian E. in sozialen Netzwerken. Darauf war der Sportler mit Pokal in der Hand zu sehen – und mit üppig tätowiertem Oberkörper. „Die Ermittlungen ergaben dahingehend, dass das maßgebliche Bild bei einer Sportveranstaltung in Österreich entstanden sein soll“, so Fink. „Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte das Bild in Deutschland beziehungsweise von Deutschland aus veröffentlicht hat, gab es dagegen nicht.“

Als er im aktuellen Prozess am Landgericht damit konfrontiert wurde, stritt Brian E. ab. Er habe ein solches Tattoo nicht, das Foto sei wohl manipuliert worden. „Wo soll denn meine rechtsradikale Neonazi-Gesinnung sein?“, entgegnete er den Vertretern der Staatsanwaltschaft. Er verwies auf einen Muslim und einen Farbigen im Zuschauerbereich, die zu seinen engsten Freunden zählen würden. Dies passe nicht zu einem Neonazi, verteidigte sich Brian E.

Der Rechtsreferendar war am Amtsgericht wegen Landfriedensbruchs im besonders schweren Fall zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden. In der Berufungsinstanz will er einen Freispruch erreichen. Bei einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wäre es mit seiner juristischen Karriere vorbei.

Von Frank Döring