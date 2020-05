Hammer-Attacke auf Ehefrau: 75-jähriger Leipziger angeklagt

Leipzig

Schwerer Vorwurf gegenüber einem 75 Jahre alten Leipziger: Ende 2019 soll der Senior versucht haben, seine zwei Jahre jüngere Ehefrau heimtückisch zu töten – mit einem Hammer. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage gegen Dieter B. vor dem Landgericht erhoben.

„Mindestens sechs Schläge auf den Kopf“

Ermittlungen zufolge passte der Rentner am Vormittag des 25. November 2019 seine Frau im Zentrum-Süd ab. Als sie in der Niederkirchnerstraße ein Gebäude betrat, in dem sich eine Zahnarztpraxis befindet, soll der Mann kurz vor 10 Uhr mit dem Werkzeug auf die 73-Jährige eingeschlagen haben. Wortlos habe er die Frau „frontal“ angegriffen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Dieter B. „mindestens sechsmal heftig auf den Kopf des Opfers“ zielte. Dazu soll er einen unmittelbar zuvor erworbenen Fäustelhammer verwendet haben.

Anzeige

Zeugen entdecken Opfer im Treppenhaus

Nachdem die Seniorin bereits zu Boden gegangen war, soll er noch zu „mindestens einem Schlag“ gegen den Kopf ausgeholt und danach das Gebäude verlassen haben. Er sei zu seinem Fahrzeug geeilt, ohne sich um die Schwerverletzte zu kümmern. Der Anklage zufolge erlitt sie Frakturen und Quetschrisswunden am Kopf sowie ein Schädelhirntrauma ersten Grades. Außerdem trug sie noch Verletzungen an der linken Hand davon. Allein die stationäre Behandlung des Opfers dauerte zwei Wochen.

Weitere LVZ+ Artikel

Prozess voraussichtlich ab Mitte Juni

Der Rentner muss sich wegen versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung verantworten. Eifersucht und Trennungsgedanken sollen bei dem seit Jahrzehnten verheirateten Paar eine Rolle gespielt haben. Am 26. November wurde der Ehemann festgenommen. Es gibt noch keine Prozesstermine. Das Landgericht peilt Mitte Juni für den Auftakt an.

Lesen Sie auch:

– Hammer-Attacke im Leipziger Jobcenter

– Motiv für Mordversuch

– Brutale Hammerattacke im Jobcenter

Von Sabine Kreuz