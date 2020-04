Leipzig

Ein 19-Jähriger hat am Mittwoch in Leipzig-Heiterblick augenscheinlich einen 20-Jährigen angegriffen und ein Smartphone gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der junge Tatverdächtige durch mehrere Anwohner in der Paunsdorfer Allee gestellt und an die Beamten übergeben werden.

Gegen 19.10 Uhr wartete der Geschädigte demnach auf eine Straßenbahn, als ihm ein Passant das Smartphone entriss und flüchtete. Der 20-Jährige nahm zunächst die Verfolgung auf, woraufhin der Dieb stoppte, auf ihn einschlug und anschließend seine Flucht fortsetzte.

Da der Bestohlene lautstark um Hilfe rief, eilten mehrere Anwohner zur Unterstützung: Während ein Teil die Polizei informierte und sich um den 20-Jährigen kümmerte, nahmen vier weitere die Verfolgung des Tatverdächtigen auf. Gemeinsam gelang es, den 19-Jährigen zu stellen und ihn an die Beamten zu übergeben. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der Geschädigte erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls aufgenommen.

