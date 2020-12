Leipzig

Ein 39-Jähriger soll am Mittwoch am Leipziger Hauptbahnhof mit einem Stock auf einen anderen Mann eingeschlagen haben. Die Bundespolizei nahmen den Angreifer am späten Abend fest, wie die Beamten mitteilten. Die Tat war den Angaben nach bei der Sichtung von Videoaufnahmen des Bahnhofs entdeckt worden. Der aus Fürth stammende Verdächtige konnte demnach noch in der Nähe des Tatorts festgenommen werden – die Tatwaffe wurde ebenfalls sichergestellt. Gegen ihn werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Das Opfer saß den Angaben zufolge bereits auf der Wache der Bundespolizei – bevor die Tat überhaupt von den Beamten entdeckt wurde. Der 45-jährige Mann sei in einer anderen Sache als Beschuldigter dort gewesen.

Von liko