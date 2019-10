Leipzig

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr haben die Kameraden der Leipziger Feuerwehr einen Brand in der Kochstraße gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr und der Polizei habe sich der Brand größeren Umfangs in einem Schlafzimmer in der ersten Etage des Wohnhauses entwickelt.

Das Gebäude musste evakuiert werden. Feuerwehrleute drei verschiedener Wachen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Süd rückten an, um den Brand zu löschen. Gegen 20.30 Uhr wurde das Feuer gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand nach Angaben der Polizei niemand.

