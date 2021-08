Leute aus der linken Szene haben am Freitag das alte Bahnhofsgebäude in Leipzig-Stötteritz besetzt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Auch eine Kundgebung wurde bereits angemeldet.

Hausbesetzer nehmen Bahnhofsgebäude in Leipzig-Stötteritz in Beschlag

Hausbesetzer nehmen Bahnhofsgebäude in Leipzig-Stötteritz in Beschlag

Kostenlos bis 17:28 Uhr Hausbesetzer nehmen Bahnhofsgebäude in Leipzig-Stötteritz in Beschlag