Leipzig

Auf die Hausbesetzer von Leipzig-Stötteritz kommt ein juristisches Nachspiel zu. Wie Polizeisprecherin Dorothea Benndorf am Montag auf Anfrage der LVZ mitteilte, wurde gegen die vier Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Mittlerweile konnte auch deren Identität zweifelsfrei geklärt werden. Demnach handelt es sich um drei Frauen (17, 18, 18) und einen Mann (18).

Polizeibeamte hinderten weitere Personen daran, in das besetzte Haus zu gelangen. Quelle: Andre Kempner

Diese hatten am vergangenen Freitag das Gebäude des alten S-Bahnhofs an der Ecke Papiermühlstraße/Güntzstraße besetzt. Die Polizei erfuhr gegen 14.50 Uhr davon und schickte Beamte des zuständigen Reviers sowie Einsatzzüge vor Ort. Einem Nutzungskonzept zufolge, was im Zusammenhang mit der Aktion im Internet auftauchte, sollten in dem leer stehenden Bahnhofsgebäude unter anderem ein „Schutzraum“ für Jugendliche, eine Bibliothek, ein „Umsonstladen“, eine Werkstatt sowie Schlafräume entstehen. Geplant war „ein Ort des Austauschs, des Beisammenseins, der Kultur und Jugend“, hieß es.

Versammlung friedlich

Die Beamten verhinderten nach Behördenangaben, dass weitere Personen aus der linken Szene das Gebäude betreten. Somit blieb den etwa 40 Unterstützern der Hausbesetzer nur, eine Kundgebung vor dem Haus abzuhalten. Die städtische Versammlungsbehörde nahm eine entsprechende Anmeldung entgegen – nach Angaben der Gruppierung „Nationalismus ist keine Alternative“ kam diese vom Rechtsanwalt und Grünen-Politiker Jürgen Kasek. „Die Versammlung verlief friedlich und wurde gegen 17.50 Uhr durch den Leiter beendet“, so die Polizei.

Nachdem der Vertreter des Gebäudeeigentümers einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gestellt hatte, durchsuchten Einsatzkräfte den alten Bahnhof. Dabei wurden die vier jugendlichen Besetzer entdeckt. Weil deren Identität nach Angaben der Polizei zunächst nicht eindeutig festgestellt werden konnte, wurden die vier Verdächtigen zur Dienststelle in der Dimitroffstraße gebracht. Später wurden alle vier Personen entlassen.

Strafverfolgung auf Antrag

Hausfriedensbruch wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Es handelt sich um ein sogenanntes Antragsdelikt. Das heißt: Diese Straftat wird von den Behörden nur dann verfolgt, wenn der jeweilige Geschädigte – im aktuellen Fall der Eigentümer des Grundstücks – einen entsprechenden Strafantrag gestellt hat.

Von Frank Döring