Heftige Ausschreitungen bei Demo gegen Hausräumung in Leipzig

Leipzig

In Leipzig ist es bei einer spontanen Demo gegen die Räumung eines besetzten Hauses am Freitagabend zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Augenzeugenberichten zufolge wurden dabei Polizisten aus einer Gruppe von etwa 100 vermummten Personen heraus mit Pflastersteinen und Böllern beworfen. Teils wurden auch Mülltonnen angezündet, mehrere Straßenbahnen wurden durch Barrikaden auf den Gleisen zum Halten gezwungen. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Polizisten mit Steinen, Pyro und Flaschen beworfen

Laut Polizei-Sprecherin Dorothea Benndorf sind bei der Spontandemo in Connewitz am Abend Steine, Flaschen und Pyrotechnik geworfen worden. Seit etwa 21.10 Uhr waren die Einsatzkräfte am Herderpark. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge Niemand. Es kam zu Verkehrseinschränkungen in der Bornaischen und der Stockartstraße.

Anzeige

Bei Twitter bestätigte die Polizei Sachsen den Einsatz. Ein Versammlungsleiter habe sich den Beamten nicht bekannt gemacht. Vereinzelt hatten Personen Barrikaden errichtet und angezündet. Zuvor hatten einige Demonstrierende die Polizeiwache in der Wiedebachpassage mit Farbbeuteln beschädigt, sodass auch eine Scheibe zu Bruch ging.

Weitere LVZ+ Artikel

Polizeiwagen fahren aufeinander auf

Die Polizei verstärkte daraufhin die Zahl ihrer Einsatzkräfte. Zwei Polizeiwagen fuhren aufeinander auf, was von den Steinewerfern mit Gejohle quittiert wurde. Der heftige Gewaltausbruch dauerte etwa eine Dreiviertelstunde. Danach beruhigte sich die Lage. Die Polizei setzte auch einen Hubschrauber ein.

Anwohner halfen zum Teil dabei, die Barrikaden aus Verkehrss childern und brennenden Mülltonnen von den Straßen zu räumen. Einige riefen den Randalierern zu, dass sie aus Connewitz verschwinden sollen. Über das gesamte Wochenende könnte es weitere Unruhen geben. Für Samstagabend war eine weitere Demonstration angemeldet worden.

Zweite Krawallnacht in Folge

Bereits am Donnerstag war es in der Stadt zu heftigen Ausschreitungen gekommen, bei denen mehrere Polizisten verletzt wurden. Hintergrund ist die Räumung eines besetzten Hauses im Leipziger Osten. Über das gesamte Wochenende droht in Leipzig im Zuge der Hausräumung weitere Unruhe. Verschiedene Gruppen haben bis zum Sonntag im linksalternativen Stadtteil Connewitz zu Veranstaltungen zum Thema Gentrifizierung, Häuserkampf, Vernetzung, Befreiung von Kapitalismus und Kapital aufgerufen.

Von dpa/LVZ