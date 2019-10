Die Polizei vermutet einen Anschlag, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen: Mehrere laute Explosionen weckten in der Nacht zu Donnerstag Anwohner in der Prager und der Platostraße in Leipzig. Auf dem Gelände des ehemaligen Technischen Rathauses waren zwei Baukräne in Brand geraten.