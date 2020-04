Leipzig

Am Leipziger Bahnhof Thekla haben Bundespolizisten in der Nacht zum Montag einen kleinen Hund unter einem Auto gefunden. Wie sie mitteilten, bemerkten die Beamten das Tier der Gattung Beagle gegen 1 Uhr und informierten das Leipziger Veterinäramt. Der Hund hatte weder Halsband noch Marke, sodass er an ein Leipziger Tierheim übergeben wurde.

Von lcl