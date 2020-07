Leipzig

Als die Leipziger Polizei am Donnerstagabend einen Autofahrer im Stadtteil Miltitz kontrollieren wollte, gab dieser Gas und es kam zu einer Verfolgungsjagd. Der Mann war zunächst mit einem Wagen auf der Lützner Straße an der Ecke zur Straße am See unterwegs, als die Beamten gegen 19.20 Uhr auf ihn aufmerksam wurden.

Sobald sie ihm per Signal anzeigten anzuhalten, fuhr er Richtung Großmiltitzer Straße davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und fuhren ihm durch Miltitz, die Ortschaft Lindennaundorf und schließlich über die Merseburger Straße bis zum Kurhaus Bienitz hinterher. Von dort aus setzte er seine Fahrt durch ein Waldstück fort, wo ihn die Polizisten samt Auto kurz aus den Augen verloren.

Zunächst entdeckten die Beamten dann jedoch nur den Wagen ohne Insassen. Nachdem sie weitere Kollegen zur Verstärkung herbeigerufen hatten, stellten diese den 37-Jährigen letztendlich, als er das Waldstück zu Fuß an der Bienitzstraße verlassen wollte. Dort stellten sie fest, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs gewesen war. Nun hat er sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Von lcl