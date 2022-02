Leipzig

Opfer eines besonders dreisten Diebstahl ist am Donnerstag eine 91-Jährige im Leipziger Osten geworden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Seniorin gegen 12 Uhr Einkäufe in ihre Wohnung in der Schwantestraße im Stadtteil Schönefeld-Ost bringen, als sie vor der Haustür von zwei unbekannten Frauen angesprochen wurde. Die beiden boten an, die Lebensmittel in die Wohnung zu tragen. Dabei traten sie unaufgefordert ein und schauten sich unter verschiedenen Vorwänden um. Erst nachdem die Beiden sich verabschiedet hatten, stellte die Rentnerin fest, dass ihr Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags fehlte.

Die Polizei sucht nun anhand zweier Personenbeschreibungen nach den Tatverdächtigen. Eine der Frauen sei demnach zwischen 18 und 20 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß und sehr schlank gewesen. Sie habe lange schwarze Haare, einen schwarzen Anorak und lange Hosen getragen. Außerdem habe sie deutsch mit Akzent gesprochen. Die zweite Frau sei etwa 22 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, kräftig und vermutlich schwanger gewesen. Sie habe schwarze, kinnlange Haare und ebenfalls einen schwarzen Anorak getragen und sowie Deutsch mit Akzent gesprochen.

Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Bandendiebstahl. Wer Angaben zum Hergang der Tat oder zu den beiden Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Nord in der Essener Straße 1, in 04129 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341 59350 zu melden.

Von anzi