Hilfsbereiter Mann stürzt aus drittem Stock in die Tiefe

Leipzig

Ein 46-Jähriger hat sich am späten Sonntagabend in Leipzig-Grünau verletzt, nachdem er einer Frau helfen wollte. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, hatte sich die Frau gegen 23 Uhr aus ihrer Wohnung im dritten Stock ausgesperrt. Der Mann wollte über den Balkon die Tür von innen öffnen. Bei der Kletteraktion rutschte er ab und fiel mehrere Meter in die Tiefe. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, sei aber laut der Behörde ansprechbar gewesen.

Von nöß/anzi