Leipzig

Gegen 20 Uhr ist die Polizei am Samstagabend zu einem Einsatz in die Georg-Schumann-Straße in Leipzig-Möckern ausgerückt. Wie die Polizei auf Anfrage der LVZ mitteilt, hätten Zeugen von einem Mann berichtet, der in der näheren Umgebung des Kauflands einen „pistolenähnlichen Gegenstand“ bei sich habe.

Die Polizei ging den Hinweisen nach. Ob sich die Beobachtung der Zeugen bestätigt, konnten die Beamten am Abend noch nicht sagen.

Von lvz