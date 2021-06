Hoher Sachschaden nach Brand in Wurzener Wäscherei

Wurzen

In einer Wäscherei in Wurzen in der Friedrich-Ebert-Straße hat es am Freitagabend gebrannt. Der Schwelbrand wurde gegen 23 Uhr der Polizei gemeldet, so die Beamten. Wie es zu dem Feuer kam, lässt sich noch nicht sagen. Jedoch soll das Feuer in einem Stapel Handtücher ausgebrochen sein.

Durch die starke Rauch- und Rußentwicklung wurde der Laden sowie der benachbarte Friseurladen beschädigt, sagt die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 bis 50.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot