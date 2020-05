Leipzig

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte das Holocaust-Mahnmal in der Leipziger Innenstadt mit einem Hakenkreuz beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Mitarbeiter des Objektschutzes die Schmiererei in der Gottschedstraße.

So müssen die Täter das etwa 52 mal 35 Zentimeter große und verfassungsfeindliche Zeichen zwischen 16.20 Uhr am Nachmittag und 1.45 Uhr in der Nacht zum Samstag mit schwarzer Farbe auf die Gedenkstätte gesprüht haben. Der Schaden belaufe sich dabei auf etwa 200 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Aussagen zu dem Geschehen inmitten eines Wohngebiets machen können. Wer zur Tatzeit etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern machen kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 melden.

