Holocaust-Mahnmal in Leipzig mit Hakenkreuz beschmiert

Unbekannte haben das Holocaust-Mahnmal in der Leipziger Gottschedstaße beschmiert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden am Montagmorgen die rechten Symbole und weitere Schmierereien am Mahnmal festgestellt. Der Täter brachte unter einer Bronzetafel der jüdischen Gedenkstätte mit einem grünen Stift den Schriftzug „World Street Center noch da.“ sowie ein Hakenkreuz in der Größe von 30 x 35 Zentimetern an. Bislang sei unklar, wer die Gedenkstätte beschmiert habe. Die Staatsschutzabteilung der Polizei habe die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Urteil gegen Halle-Attentäter am selben Tag

Ebenfalls am Montag ist der Attentäter von Halle zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Stephan B. hatte am 9. Oktober 2019 versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, um dort ein Blutbad anzurichten. Zu dem Zeitpunkt hielten sich dort 51 Menschen auf, um den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu feiern. Der Rechtsterrorist scheiterte an der Tür zum Gelände.

Darüber frustriert tötete er die zufällig vorbeikommende 40-jährige Passantin Jana L. mit mehreren Gewehrsalven in den Rücken. Anschließend fuhr er zu einem Döner-Imbiss und erschoss dort den 20-jährigen Kevin S.

Unklar ist bisher, ob zwischen der Schmiererei und dem Tag der Urteilsverkündung ein Zusammenhang besteht.

Sachsens Landesrabbiner Zsolt Balla zeigte sich entsetzt: „Es ist eine Schande, was passierte, genau am Tag des Urteils des Attentäters von Halle. Wir können nicht Straußenpolitik machen; Fremdenhass, Antisemitismus und alle Arten von Xenophobie sind in unserer Gesellschaft präsent.“ Wenn dies nicht anerkannt werde, „stehen wir vor weiteren Tragödien, die das Gefüge unserer Gesellschaft zerstören könnten“, so Zsolt Balla.

Die Schmierereien unter dieser Bronzetafel am Mahnmal in der Gottschedstraße wurden inzwischen beseitigt. Quelle: A. Kempner

Auch Küf Kaufmann, Vorstandsvorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinschaft zu Leipzig, war empört: „Ich habe nicht gedacht, dass so viel Hass in der menschlichen Seele Platz findet.“ Als er vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen sei, habe er niemals für möglich gehalten, dass es wieder solche Vorfälle und solchen Hass geben könnte.

