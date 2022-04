Leipzig

Die Feuerwehr in Leipzig musste am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr zum Gartenverein in Holzhausen ausrücken. Dort wurde eine Feuer in einer Gartenlaube an der Steinbergstraße gemeldet. Wie die Polizei am Donnerstag bestätigte, standen bei Ankunft der Einsatzkräfte eine Gartenlaube sowie eine angrenzenden Garage in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Wieso es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch eine genaue Schadenshöhe konnte am Donnerstagmorgen noch nicht beziffert werden.

Von RND/isa