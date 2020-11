Hot-Dog-Diebstahl bringt Leipziger hinter Gitter

Leipzig

Ein 35-jähriger Leipziger muss nach dem Diebstahl zweier Hot Dogs in einem Lebensmittelgeschäft am Leipziger Hauptbahnhof für die nächsten 363 Tage in Haft. Der Grund: Gegen den Mann lagen bereits zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen Diebstahls vor. Das teilte die Polizei am Montag mit.

2016 und im August dieses Jahres wurde er vom Amtsgericht Leipzig rechtskräftig zu zwei Jahren bzw. einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt. Von der Gesamtstrafe waren noch 363 Tage Restfreiheitsstrafe offen, die er nach dem Hot-Dog-Diebstahl nun absitzen muss. Da der Mann zudem über ein gültiges Hausverbot verfügte, wurden gegen ihn gleich zwei weitere Strafverfahren wegen Diebstahls und Haufriedensbruchs eingeleitet.

Von almu