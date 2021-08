Leipzig

Trotz Einsatzes eines Hubschraubers wird in Leipzig noch immer ein 85-jähriger Mann vermisst. Dietmar Eberhard G. hatte nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 15 Uhr seine Wohnung in der Wilhelm-Michel-Straße in Großzschocher verlassen und wurde seither nicht mehr gesehen. Wegen bandagierter Beine ist er in seiner Bewegung eingeschränkt.

Am Samstag war im Leipziger Südwesten ein Helikopter im Einsatz, um den Rentner zu finden – bislang ohne Erfolg. „Wir haben ihn noch nicht gefunden“, sagte Andreas de Parade aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei am Sonntag auf LVZ-Anfrage.

Dietmar Eberhard G. hat kurze, weiße, wellige Haare. Zuletzt trug er ein weißes Hemd. Quelle: Polizei Leipzig

Der Rentner wird als zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und kräftig beschrieben. Er hat kurze, weiße, wellige Haare und läuft nach vorn gebeugt. Zuletzt trug er ein weißes Hemd, eine dunkelblaue Jeanshose, einen dunkelbraunen Gürtel, dunkelbraune Schuhe mit Klettverschluss, eine helle Weste und eine dunkle Brille.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer Kontakt zu Dietmar Eberhard G. hatte oder ihn sah beziehungsweise Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 oder unter der Telefonnummer 0341 /94600 zu melden.

Von anzi/nöß