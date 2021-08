Leipzig

Seit Freitag wurde in Leipzig ein 85-jähriger Mann aus Großzocher vermisst. Die Polizei setzte auch Hubschrauber zur Suche ein. Am Dienstagmorgen dann die gute Nachricht: Der Vermisste ist von Beamten der Bundespolizei gefunden worden. Nach Informationen der Polizei trafen die Beamten den Mann bei Großzocher an und übergaben ihn an einen Rettungsdienst.

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 15 Uhr seine Wohnung in Großzschocher verlassen und wurde seither nicht mehr gesehen. Wegen bandagierter Beine ist er in seiner Bewegung eingeschränkt. Am Samstag war im Leipziger Südwesten ein Helikopter im Einsatz, um den Rentner zu finden – zunächst ohne Erfolg.

Von anzi/nöß/RND