Leipzig

Zu einem Wohnhausbrand in Leipzig-Mölkau ist am Freitagvormittag die Feuerwehr gerufen worden. In der Paul-Klöpsch-Straße stand der Anbau eines Mehrfamilienhauses aus noch unbekannter Ursache in Flammen, wie die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle auf LVZ-Anfrage mitteilte. Personen wurden nicht verletzt. Die Einsatzkräfte mussten aber einen Hund aus dem Gebäude retten. Er konnte in Sicherheit gebracht werden.

Der Notruf ging nach Angaben der Leitstelle gegen 10.20 Uhr ein. Ein Löschzug rückte zu dem Haus im Leipziger Osten aus. Aus dem ersten Obergeschoss schlugen meterhohe Flammen. Auch eine dichte Rauchsäule war zu sehen. Gegen 13 Uhr war der Brand gelöscht und die Feuerwehr konnte ihren Einsatz beenden. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Angaben vor.

Von nöß