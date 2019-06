Leipzig

Bei einem Fahrradunfall im Leipziger Süden hat sich ein 66-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstagvormittag am Cospudener See zu einem Unfall zwischen ihm und einem großen Hund. Um zum Hundestrand des Cospudener Sees zu gelangen, war die 60-jährige Halterin gegen 10 Uhr mit ihrem Tier vom Waldweg kommend über den Wander- und Radweg gelaufen.

Ein 66-jähriger Radfahrer war auf diesem gerade auf Höhe des Pier 1 unterwegs und musste stark bremsen, um den Hund nicht umzureißen. Dabei wurde er über den Lenker geschleudert und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Leipziger Klinik gebracht. Dort befindet er sich nun stationär. Das Tier hatte keine sichtbaren Verletzungen.

Von lcl