Hunderte Leergutflaschen von Leipziger Kunstprojekt gestohlen

Leipzig

Unbekannte haben Säcke mit mehreren hundert Leergutflaschen eines Leipziger Kunstprojekts gestohlen. Die Diebe kletterten vermutlich am Montag gegen 13 Uhr auf das Dach des Gebäudes in der Lortzingstraße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. „Es handelt sich bei dem angegriffenen Objekt um ein Kunstprojekt, das auf die Verschmutzung der Weltmeere aufmerksam machen soll“, heißt es weiter.

Die Flaschen seien von einer Handelskette geliehen worden und sollten eigentlich nach dem Ende des Projekts dorthin zurückgegeben werden. Der entstandene Stehlschaden sei bislang noch nicht genau beziffert. Die Polizei ermittelt den Angaben nach wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Von LVZ