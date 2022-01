Hunderte demonstrieren in Leipzig gegen Corona-Leugner –  Solidarität mit Dresdner Medizinstudierenden

Leipzig

In Leipzig haben am Montagabend mehrere Hundert Menschen an Demonstrationen teilgenommen, um ein Zeichen gegen Corona-Leugner, Impfgegner und Verschwörungsideologen zu setzen. Unter dem Motto „Haltung zeigen“ hatten verschiedene Initiativen zu mehreren Versammlungen im Stadtgebiet aufgerufen. Bei der zentralen Kundgebung auf dem Augustusplatz versammelten sich ab 18 Uhr geschätzt rund 400 bis 500 Menschen. Die Polizei sprach von etwa 300 Teilnehmenden. Seit dem 14. Januar sind mit Inkrafttreten der neuen sächsischen Corona-Verordnung wieder Demonstrationen mit bis zu 1000 – und nicht wie bisher zehn – Teilnehmenden erlaubt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unter den Demonstrierenden waren viele Medizinstudierende sowie Ärztinnen und Ärzte in weißen Kitteln, die sich mit den Medizinstudierenden aus Dresden solidarisierten. In der vergangenen Woche hatten sich die Studierenden vor die dortige Uni-Klinik gestellt, um einen Corona-Protest zu verhindern. Anschließend waren sie mit Ordnungsstrafen belegt worden.

Keine größeren Auseinandersetzungen

Ein um 17.30 Uhr am Connewitzer Kreuz gestarteter Fahrradzug stieß gegen 18.30 Uhr zu den Demonstrierenden auf dem Augustusplatz. Daneben waren einige Dutzend Kritiker der Corona-Maßnahmen in kleineren Gruppen im Stadtgebiet unterwegs. Auch Teilnehmende der Gegenproteste verteilten sich in der Innenstadt, wodurch zwischenzeitlich eine dynamische und unübersichtliche Lage entstand. Zu größeren Auseinandersetzungen kam es nach Polizeiangaben nicht.

Die Polizei war den Angaben einer Sprecherin zufolge mit 500 Beamtinnen und Beamten im gesamten Direktionsbereich im Einsatz, also auch in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Hier gab es in mehreren Städten und Orten ebenfalls sogenannte Spaziergänge, die zuvor nicht angemeldet waren, darunter in Eilenburg mit laut Polizei 1500, in Markranstädt mit 450 und in Markkleeberg mit rund 300 Teilnehmenden.

Zur Galerie Unter dem Motto „Haltung zeigen“ versammelten sich am 17. Januar mehrere Hundert Menschen, um ein Zeichen gegen Corona-Leugner zu setzen.

In Leipzig fand auch auf dem Nikolaikirchhof eine Kundgebung von Gegnern der Corona-Spaziergänge statt, ebenso an der Taborkirche in Kleinzschocher. Am Moritzhof in Lößnig sammelten sich Kritiker der Corona-Maßnahmen im zweistelligen Bereich, auch hier gab es Gegen-Proteste. Ungefähr 90 sogenannte Spaziergänger waren nach Angaben der Polizei am Völkerschlachtdenkmal unterwegs – begleitet von Gegenprotest. Am Felsenkeller in Lindenau versammelten sich 150 Menschen.

Von Lilly Günthner