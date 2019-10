Leipzig

Am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr ist aus einem defekten Hydranten im Leipziger Stadtteil Großzschocher Wasser ausgetreten und in mehrere Keller gelaufen. Laut Rettungsleitstelle breitete sich das Wasser zunächst auf einer Wiese aus, bevor es in die Gebäude in der Bismarckstraße lief.

Das Wasser lief zunächst über eine Wiese und eine Straße. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Die Stadtwerke stellten die betroffene Wasserleitung ab. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr pumpten die vollgelaufenen Keller leer. Gegen 21.00 Uhr war der Einsatz beendet.

Von fbu