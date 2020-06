Leipzig

Igel sind keine Haustiere – das musste jetzt ein 25-jähriger Leipziger erfahren. Der Mann aus Großzschocher hielt nach Polizeiangaben drei der stachligen Tiere in seiner Wohnung, was laut Tierschutzgesetz untersagt ist. Daher bekam er in dieser Woche Besuch von den Beamten, die die Igel zusammen mit dem Veterinäramt beschlagnahmten.

Zuvor soll der Mann einen Ausflug mit den Tieren nach Halle gemacht haben – die Igel transportierte er dabei offenbar in einem Beutel. Auf einem Kinderspielplatz soll er die Tiere am Dienstag sogar auf eine Rutsche gesetzt haben, um diese herunterrutschen zu lassen. Eine Frau aus der Saalestadt informierte daraufhin die Polizei in Leipzig per Fax. Beamte des Polizeireviers Südwest machten sich auf dem Weg zu dem Mann.

Igel wohnten mit in der Wohnung

„Er gab zu, die drei Igel in seiner Wohnung zu halten“, berichtete Polizeisprecherin Mariele Koeckeritz am Freitag. Die Polizisten klärten den Mann darüber auf, dass Igel besonders geschützte Tiere seien, für die ein sogenanntes Zugriffsverbot bestehe. „Das bedeutet, dass Igel nicht gefangen und als Haustier gehalten werden dürfen, da die Tiere unter Arten- und Naturschutz stehen“, erklärte Koeckeritz.

Ob der 25-Jährige die Igel aus Tierliebe oder anderen Gründen bei sich hielt, blieb unklar. Gegen ihn werde nun wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz ermittelt, so die Polizei. Die Igel seien wohlauf und seien nun beim Tierschutz zur Pflege untergekommen.

