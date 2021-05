Leipzig

Mit 130 Stundenkilometern ist eine junge Frau Anfang März durch Sellerhausen-Stünz gerast – dabei hat sie sich ein illegales Rennen mit einem Lotus Evora und einem Mercedes E 63 AMG 4MATIC geliefert. Die Leipziger Polizei wurde über einen Instagram-Post der Frau darauf aufmerksam, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Und weil sich die 23-Jährige auch an einer Tankstelle in der Nähe des Flughafens filmte, „konnte dank der dortigen Kameras das Kennzeichen zu ihrem Mercedes AMG C 43 ermittelt werden“. Die Beamten sicherten die Instagram-Videos und das Material der Tankstelle, informierten die Staatsanwaltschaft und baten, das Handy sicherstellen zu dürfen.

Ohne Gurt mit 270 über die Autobahn

Laut Polizei dokumentierte die Frau zwischenzeitlich weitere Verstöße auf ihrem Account: So raste sie mit einer Geschwindigkeit von 270 Kilometern pro Stunde über die Autobahn – ohne Gurt. Oder donnerte mit 200 über eine Landstraße in Sachsen-Anhalt und mit 110 durch ein Dorf.

Junge Frau will Handy nicht abgeben

Am 25. April schließlich wurde sie in ihrem Mercedes in Leipzig kontrolliert. Laut Polizei war der Fahrerlaubnis der 23-Jährigen ihr bereits am 13. April entzogen, das Dokument aber noch nicht abgegeben worden. Die Beamten behielten den Führerschein nun ein, ebenso das Handy. „Da sie bei der Verkehrskontrolle ihr Smartphone nicht herausgeben wollte und sich bei der Durchsuchung zur Wehr setzte“, so die Beamten, kam zu den zahlreiche Verkehrsverstößen noch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte hinzu.

