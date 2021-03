„Immer noch geschockt“: Eine Leipziger Rentnerin und ihr Alltag mit Telefonbetrügern

Leipzig

Ob sie viele Anrufe bekommt? Sigrid H. kann da nur bitter lachen. Senioren wie sie gehören zur Kernzielgruppe von Enkeltrick-Betrügern, falschen Polizisten, angeblichen Bankmitarbeitern. Auch mit Telefonwerbern, die betagte Kundschaft mit einem Redeschwall überrumpeln und beispielsweise in Abo-Fallen locken, musste die 78-Jährige aus Leipzig-Grünau schon Erfahrungen machen. „Man kennt ja viele Maschen schon“, sagt sie, „aber es gibt auch Situationen, dann bin ich immer noch geschockt.“

Konto angeblich gesperrt

Erst neulich habe sich ein Anrufer als Mitarbeiter der Sparkasse ausgegeben und behauptet, dass ihr Konto gesperrt werden müsse. Das Problem könne man nur gegen eine entsprechende Zahlung aus der Welt schaffen. Sigrid H. reagierte geistesgegenwärtig und fragte den Anrufer, wie ihre Kontonummer lautet. Da legte der Unbekannte ganz schnell auf. „Ich habe wirklich schon viele Erfahrungen auf dem Gebiet machen müssen“, so die Grünauerin. „Aber diese Methode war für mich ganz neu. Ich habe das natürlich sofort der Polizei und der Sparkasse gemeldet.“

Als noch schlimmer empfand sie den Anruf einer Frau, die sehr aggressiv mitteilte, dass Sigrid H. Lotto gespielt, aber das fällige Geld nicht bezahlt habe. Auch Mahnungen seien bereits verschickt worden. Die Leipzigerin wusste, dass nichts von dem, was die Unbekannte ihr mitteilte, stimmte. Umso überraschter war sie, dass die mutmaßliche Betrügerin ihre Kontonummer kannte. „Ich war wirklich entsetzt“, so Sigrid H., „nicht eine Zahl war falsch, wo hat sie die bloß her?“ Sie vermutet, dass es mit diesem Telefonwerber zu tun hat, auf den sie vor etwa einem Jahr hereinfiel und nach erheblichem Druck ein Zeitschriftenabo abschloss. „Das war der einzige Fall, wo ich meine Bankverbindung angab“, erinnert sie sich. „Später habe ich erfahren, dass die Firma meine Daten weiterverkauft hat.“

„Welle von betrügerischen Anrufen“

Ermittler beobachten eine Zunahme der Fälle. Erst am Sonntag sprach die Leipziger Polizei von einer regelrechten „Welle von betrügerischen Anrufen bei vor allem lebensälteren Menschen in den letzten Wochen.“ Aktueller Anlass: Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten am Samstagabend in Gohlis-Süd und Lützschena-Stahmeln. Die gleiche Masche wie schon am 22. März, als Unbekannte bei Leipzigern in der Südvorstadt, in Gohlis, Knautkleeberg-Knauthain, Connewitz und Taucha anriefen, um sie als angebliche Polizeibeamte abzuzocken. Besonders perfide: Bei vielen Betroffenen zeigte das Display die Rufnummer 0341 110 an.

Eine Woche zuvor, am 16. März, wollten Trickbetrüger als angebliche Enkel mehrere Rentner um deren Vermögen bringen. Sie arrangierten teilweise sogar Taxi-Fahrten, damit ihre gutgläubigen Opfer die verlangten fünfstelligen Bargeldbeträge bei der Bank abheben können. Weil Taxiunternehmen und Bankfilialen aufpassten, scheiterte die Abzocke. Gleichwohl kam es am selben Tag zu weiteren 14 ähnlich gelagerten Fällen in Leipzig, Zwenkau, Taucha, Neukieritzsch, Delitzsch und Grimma. Eine 72-Jährige und eine 57-Jährige bekamen jüngst sogar E-Mails, in denen ihnen gedroht wurde, dass intime Videos von ihnen veröffentlicht würden, wenn sie nicht über 1000 Euro per Bitcoin zahlen.

Dunkelziffer um Vielfaches höher

Dabei waren die Fallzahlen in der Corona-Krise zwischenzeitlich durchaus massiv zurückgegangen. Eine Annahme der Polizei: Die zeitweise geschlossenen Grenzen könnten für die meist im Ausland ansässigen Drahtzieher das Entsenden von „Abholern“, welche die Beute von arglosen Betrugsopfern kassieren, erschwert haben. Doch mittlerweile boomt das kriminelle Geschäft wieder. Nach Polizeiangaben ist sogar davon auszugehen, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher ist, weil längst nicht jeder Betrugsversuch tatsächlich angezeigt wird.

Allein Sigrid H. bekommt pro Woche um die 20 derartige dubiose Anrufe. „Neulich rief ein Mann sogar aus England an und war kaum zu verstehen“, berichtet sie. „Früher habe ich mir so etwas noch geduldig angehört, aber inzwischen lege ich einfach wieder auf.“

Von Frank Döring