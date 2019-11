Leipzig

In Leipzig sind in diesem Jahr schon 194 Restmüll- oder Biotonnen durch Brände beschädigt worden. Das teilte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) auf LVZ-Anfrage mit. In den letzten Monaten habe die Stadtreinigung Feuerschäden in den Stadtbezirken Grünau/Lausen, Zentrum und Connewitz registrier...