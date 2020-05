Leipzig

Auf die Kennzeichen eines Streifenwagens hatten es unbekannte Täter am Sonntagabend im Leipziger Stadtteil Connewitz abgesehen. Die Beamten stellten gegen 20.50 Uhr ihr Auto an der Apitzschgasse in der Nähe der Flussbrücke ab. Sie suchten dort eine vermisste Person und fanden sie später auch unversehrt.

Als sie nach rund 20 Minuten zurückkamen, bemerkten die Beamten die gestohlenen Nummernschilder mit der Aufschrift DD – Q 1008 an der Front- und Rückseite des VW Passat. Die Halterungen lagen noch am Boden. Die Polizei hat die Schilder nun zur Fahndung ausgeschrieben und eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

Von mro